amuletpb

Олег amuletpb

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Надпись для печати на футболке

    Нужно сделать надпись OMERTA как в приложенном файле. Надпись будет печататься на футболку, футболка черного цвета, надпись красного.Так же нужно сделать картинку как в файле, их нужно объеденить.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для пейнтбольной команды

    $50

    Нужен логотип для пейнтбольной команды, команда называется Монарх. Логотип планируется размещать на спортивной форме, безболках, куртках и т.д. Желательно логотип в стиле американских баскетбольных команд.

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Закрыт
    11 лет назад