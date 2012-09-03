Нужно сделать надпись OMERTA как в приложенном файле. Надпись будет печататься на футболку, футболка черного цвета, надпись красного.Так же нужно сделать картинку как в файле, их нужно объеденить.
Иллюстрации и Рисунки12 заявок
Закрыт
11 лет назад
Нужно сделать надпись OMERTA как в приложенном файле. Надпись будет печататься на футболку, футболка черного цвета, надпись красного.Так же нужно сделать картинку как в файле, их нужно объеденить.
Нужен логотип для пейнтбольной команды, команда называется Монарх. Логотип планируется размещать на спортивной форме, безболках, куртках и т.д. Желательно логотип в стиле американских баскетбольных команд.