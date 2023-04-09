Привет!
Меня зовут Михаил, мне 21 год.
Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в веб-дизайне и веб-разработке.
Делаю: Web/Ux/Ui дизайн сайтов, интерфейсов и приложений.
Инструменты: Figma, Photoshop, WordPress, Illustrator, After Effects
Разрабатываю: Сайты, Telegram/Discord/Vk боты, а также различный софт и скрипты
Знаю: Python, PHP, Node js, Laravel, HTML и CSS. А также имею опыт работы с Kotlin и Golang
Заинтересован сделать ПОЛЕЗНЫЙ проект
Спустя не один год в веб-дизайне и разработке, я пришел к тому, что не продаю своим клиентам "свои услуги". Я максимально заинтересован в том, что бы оказывать услуги дизайнера или разработчика своим клиентам. Тщательно анализирую задачу и нишу клиента, что бы решить проблему, с которой ко мне пришел заказчик. Я получаю удовольствие, когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.
Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату , если не понравится моя работа.
Честность, откровенность и пунктуальность
Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.
Все правки бесплатные!
Обсуждаю заказ с удовольствием
Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и по звонку. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!
Всегда на связи
Telegram: https://t.me/amvrluck
Мои счета
Visa / MasterCard / СБП / USDT / BTC / ETH / TON
- Дизайн Лэндинга для Криптокошелька2 просмотра
- Дизайн КриптоКошелька2 просмотра
- Привью под КриптоСтрим2 просмотра
- Дизайн Лэндинга для Крипто Мессенджера2 просмотра
- Баннер для SmartTrading2 просмотра
- Дизайн Лэндинга для Хостинг-сервиса2 просмотра
- Разработка сайта для Gargona Telecom6 просмотров
- Another Works16 просмотров