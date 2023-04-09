Another Studio

Привет!

Меня зовут Михаил, мне 21 год.

Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в веб-дизайне и веб-разработке.

Делаю: Web/Ux/Ui дизайн сайтов, интерфейсов и приложений.

Инструменты: Figma, Photoshop, WordPress, Illustrator, After Effects



Разрабатываю: Сайты, Telegram/Discord/Vk боты, а также различный софт и скрипты

Знаю: Python, PHP, Node js, Laravel, HTML и CSS. А также имею опыт работы с Kotlin и Golang

Заинтересован сделать ПОЛЕЗНЫЙ проект

Спустя не один год в веб-дизайне и разработке, я пришел к тому, что не продаю своим клиентам "свои услуги". Я максимально заинтересован в том, что бы оказывать услуги дизайнера или разработчика своим клиентам. Тщательно анализирую задачу и нишу клиента, что бы решить проблему, с которой ко мне пришел заказчик. Я получаю удовольствие, когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.

Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату , если не понравится моя работа.

Честность, откровенность и пунктуальность

Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.

Все правки бесплатные!

Обсуждаю заказ с удовольствием

Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и по звонку. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!

Всегда на связи

Telegram: https://t.me/amvrluck

Мои счета

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