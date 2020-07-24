Рерайтинг, копирайтинг и переводы.

Копирайт.

Рерайтинг любых статей.

Переводы только: Английский - Русский и Русский - Английский.

Образование: Высшее

По специальности: "Романо- германская филология".

Присвоена квалификация: Филолог. Преподаватель иностранных языков и литератур ( английский, французский). Переводчик.

Исполнительная, ответственная, целеустремленная, соблюдаю сроки выполнения работ .

Ранее работала в Египте в сфере туризма, работала с людьми из разных стран, Англичане, Немцы, Русские, Испанцы и Французы в основном устные переводы, консультации. Так же в Сингапуре в той же сфере туризма. В Испании также сфера туризм.