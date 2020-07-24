Анастасия Галанова ana_enjoyana_enjoy
29 летБеларусь/Могилёв
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Рерайтинг, копирайтинг и переводы.
Копирайт.
Рерайтинг любых статей.
Переводы только: Английский - Русский и Русский - Английский.
Образование: Высшее
По специальности: "Романо- германская филология".
Присвоена квалификация: Филолог. Преподаватель иностранных языков и литератур ( английский, французский). Переводчик.
Исполнительная, ответственная, целеустремленная, соблюдаю сроки выполнения работ .
Ранее работала в Египте в сфере туризма, работала с людьми из разных стран, Англичане, Немцы, Русские, Испанцы и Французы в основном устные переводы, консультации. Так же в Сингапуре в той же сфере туризма. В Испании также сфера туризм.
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