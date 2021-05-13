anababakhina

Фриланс как дополнение к педагогической деятельности (преподаватель английского)

Профессиональный преподаватель английского. Стаж более 10 лет.

Образование:

- бакалавр, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (English and Foreign Literature)

- магистр, Санкт-Петербургский государственный экономический университет (International Economics)

Опыт работы:

Teaching English since 2007

- 2007-2011 - индивидуальные занятия

- 2011 - 2014 - Государственная школа 112, СПб (English teacher)

- 2014 - 2016 - школа иностранных языков Инфинитив, СПб (English teacher and methodologist - teacher trainer)

- 2016 - наст. - #Goforit English by Skype (English trainer) https://vk.com/english_skype_go_for_it

Личный сайт:

http://realismjournal.com/