anababakhina

Фриланс как дополнение к педагогической деятельности (преподаватель английского)
Профессиональный преподаватель английского. Стаж более 10 лет.
Образование:
- бакалавр, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (English and Foreign Literature)
- магистр, Санкт-Петербургский государственный экономический университет (International Economics)
Опыт работы:
Teaching English since 2007
- 2007-2011 - индивидуальные занятия
- 2011 - 2014 - Государственная школа 112, СПб (English teacher)
- 2014 - 2016 - школа иностранных языков Инфинитив, СПб (English teacher and methodologist - teacher trainer)
- 2016 - наст. - #Goforit English by Skype (English trainer) https://vk.com/english_skype_go_for_it
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