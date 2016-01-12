analyst

Марина analyst

 
39 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Любая работа с Excel (сводные таблицы, формулы, макросы), создание баз данных в Access и вывод данных в Excel, а также запросы и макросы. Разработка отчетов, создание шаблонов и форм.

Создание базы данных
Отзывы заказчиков
Nextes
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Специалист по Exel
Работа выполнена как всегда отлично.
Все идеально! Четкость задач,адекватные требования, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Nextes
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нужен специалист по Exel
Хорошая работа. Рекомендую.
Задачи поставлены четко и понятно. Работать было комфортно и приятно!
Ответный отзыв
Финансовые услуги
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 часа
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