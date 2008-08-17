Итак, начнем.

Напишу грабберы, парсеры _любых_ страничек, rss лент. Автоматизирую рутиные операции при работе с сайтами и веб приложениями, например постинг, в том числе с закачкой файлов. Никогда не пренебрегаю скоростью работы скрипта, делаю упор на качество и безотказность. Использую такие технологии как PHP/Perl. Многопоточность, работа через прокси. Одно но, капчи скрипты не будут распознавать.

Веб приложения по управлению контентом, будь то гостевая книга или cms, либо же партнерская система, либо магазин. На PHP. Напишу с нуля или доработаю/настрою существующие.Не забываю про безопасность скрипта. Joomla, shopscript, ecommerce, drupal, wordpress и т.д. .

В сети почти постоянно, никуда не пропадаю. Стараюсь делать в срок и почти всегда получается.

Опыт программирования на PHP 4 года, сюда включено ООП и всякие "новомодные" технологии вроде AJAX, на Perl чуть меньше. Знаю и умею работать с субд mysql, mssql и другими, которые обычно для данной области не представляют интерес. Сторонник чистоты кода(тут речь не о простом форматировании - это должно обязательно выполняться).

Уже не студент, а дипломированный специалист в IT области.

I c q : 472745579

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