anasta_consta

Анастасия Константинова anasta_consta

 
24 годаРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Осмысленный дизайн | ПРЕЗЕНТАЦИИ | САЙТЫ | КАРТОЧКИ WB

Всем привет!

Меня зовут Анастасия и я графический и веб-дизайнер с опытом более двух лет.

Сделаю современный, логичный и стильный дизайн, который будет актуален еще несколько лет.
Ваш потенциальный клиент получит приятные эмоции еще на этапе знакомства, а значит захочет купить.

К работе подхожу основательно:
— могу объяснить каждое из дизайн-решений
— хорошо реагирую на правки
— держу в курсе происходящего во время заказа


На Веблансер зашла недавно. Здесь ищу интересные проекты и откликаюсь в первую очередь тем людям, с которыми загорелась поработать. Поэтому гарантирую полное погружение в вашу задачу.
 
Техническая информация:
— работаю в связке Figma + Photoshop
— исходники отдаю при необходимости
— согласовываем каждый этап для уменьшения правок (и экономии вашего времени)

Отвечаю в течении часа с 9:00 по 18:00 (МСК)

FigmaPhotoshop