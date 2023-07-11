Осмысленный дизайн | ПРЕЗЕНТАЦИИ | САЙТЫ | КАРТОЧКИ WB

Всем привет!

Меня зовут Анастасия и я графический и веб-дизайнер с опытом более двух лет.



Сделаю современный, логичный и стильный дизайн, который будет актуален еще несколько лет.

Ваш потенциальный клиент получит приятные эмоции еще на этапе знакомства, а значит захочет купить.

К работе подхожу основательно:

— могу объяснить каждое из дизайн-решений

— хорошо реагирую на правки

— держу в курсе происходящего во время заказа



На Веблансер зашла недавно. Здесь ищу интересные проекты и откликаюсь в первую очередь тем людям, с которыми загорелась поработать. Поэтому гарантирую полное погружение в вашу задачу.



Техническая информация:

— работаю в связке Figma + Photoshop

— исходники отдаю при необходимости

— согласовываем каждый этап для уменьшения правок (и экономии вашего времени)



Отвечаю в течении часа с 9:00 по 18:00 (МСК)