Анастасия Константинова anasta_constaanasta_consta
Всем привет!
Меня зовут Анастасия и я графический и веб-дизайнер с опытом более двух лет.
Сделаю современный, логичный и стильный дизайн, который будет актуален еще несколько лет.
Ваш потенциальный клиент получит приятные эмоции еще на этапе знакомства, а значит захочет купить.
К работе подхожу основательно:
— могу объяснить каждое из дизайн-решений
— хорошо реагирую на правки
— держу в курсе происходящего во время заказа
На Веблансер зашла недавно. Здесь ищу интересные проекты и откликаюсь в первую очередь тем людям, с которыми загорелась поработать. Поэтому гарантирую полное погружение в вашу задачу.
Техническая информация:
— работаю в связке Figma + Photoshop
— исходники отдаю при необходимости
— согласовываем каждый этап для уменьшения правок (и экономии вашего времени)
Отвечаю в течении часа с 9:00 по 18:00 (МСК)
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