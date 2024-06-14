Працюю над перекладом будь-якої складності швидко та якісно.

Я готова вам допомогти в любій справі!

Гарно володію різними мовами такими як російська, англійська, німецька та українська.

Маю досить великий досвід в перекладі написанні та редагуванні текстів та статей.

Я творча та комунікабильна людина буду дуже задоволина працювати з гарною компанією.

Працюю швидко та якісно за гарну ціну.