Працюю над перекладом будь-якої складності швидко та якісно.
Я готова вам допомогти в любій справі!
Гарно володію різними мовами такими як російська, англійська, німецька та українська.
Маю досить великий досвід в перекладі написанні та редагуванні текстів та статей.
Я творча та комунікабильна людина буду дуже задоволина працювати з гарною компанією.
Працюю швидко та якісно за гарну ціну.
Портфолио
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Транскрибация
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$3/час
от $1от 1 дня
#320
Рерайтинг
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$3/час
от $1от 1 дня
#536
Переводы
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$3/час
от $1от 1 дня
#1587
Копирайтинг
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$5/час
от $1от 1 дня
#3416