anastas2102

Анастасія Наникіна anastas2102

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Працюю над перекладом будь-якої складності швидко та якісно.

Я готова вам допомогти в любій справі!

Гарно володію різними мовами такими як російська, англійська, німецька та українська.

Маю досить великий досвід в перекладі написанні та редагуванні текстів та статей.

Я творча та комунікабильна людина буду дуже задоволина працювати з гарною компанією.

Працюю швидко та якісно за гарну ціну.

Портфолио

Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#320
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#536
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1587
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#3416