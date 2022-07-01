Анастасия anastasi_tet_04anastasi_tet_04
21 годУкраина/Николаев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ваш уникальный фрилансер! Высокий уровень работы с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Качественно обрабатываю фото, уделяю особое внимание деталям. Хорошо разбираюсь в колористике. Обработка фото - удаление вод-знак, удаление фона, ретушь-макияж-пластика, цветокоррекция, дизайн-баннер, логотип, визитка. Работаю с фотографиями любой сложности. Творчески подхожу к работе, ответственность для меня превыше всего!
Портфолио
- Качественная обработка фото!19 просмотров