anastasia1394

Любая работа с текстами и фото!

Готова помочь в любом вопросе, связанным с работой с текстами/фото.

Набор текста с фото, аудио и др.

Перевод и редактирование текста с любого языка на украинский/русский (с грамотной постановкой речи и смысловой нагрузкой).

Также владею редактированием фото (изменение текста, добавление подписи, картинок, эмблем и многое другое).

Ответственное отношение к работе, выполнение в чётко поставленные сроки.

Работа на результат!

Буду рада сотрудничеству!