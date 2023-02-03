anastasia1394

Анастасия Линник anastasia1394anastasia1394
29 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Любая работа с текстами и фото!
Готова помочь в любом вопросе, связанным с работой с текстами/фото.
Набор текста с фото, аудио и др.
Перевод и редактирование текста с любого языка на украинский/русский (с грамотной постановкой речи и смысловой нагрузкой).
Также владею редактированием фото (изменение текста, добавление подписи, картинок, эмблем и многое другое).
Ответственное отношение к работе, выполнение в чётко поставленные сроки.
Работа на результат!
Буду рада сотрудничеству!