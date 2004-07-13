anastasia170556

Анастасія anastasia170556anastasia170556
19 летУкраина/Днепр
год на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Лише якісна робота
Ласкаво прощу на мій акаунт)
Мене звуть Анастасія.
Я допомагатиму вам з набором-перекладом текстів!
В досконалості володію українською і російською мовами.
Знаю англійську і польську мови на базовому рівні.
Я доволі серйозно і відповідально відношусь до кожного замовлення. Маю вільний час для якісного виконання кожного замовлення. Дуже люблю пробувати себе в чомусь новому. Люблю креативність.
Буду дуже рада співпраці з вами)