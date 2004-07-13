anastasia170556

Лише якісна робота

Ласкаво прощу на мій акаунт)

Мене звуть Анастасія.

Я допомагатиму вам з набором-перекладом текстів!

В досконалості володію українською і російською мовами.

Знаю англійську і польську мови на базовому рівні.

Я доволі серйозно і відповідально відношусь до кожного замовлення. Маю вільний час для якісного виконання кожного замовлення. Дуже люблю пробувати себе в чомусь новому. Люблю креативність.

Буду дуже рада співпраці з вами)