anastasia_bahh

Анастасия anastasia_bahhanastasia_bahh
18 летРоссия/Екатеринбург
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
дизайн для вас, как для меня!
Здравствуйте, мои будущие работодатели!
Меня зовут Анастасия, я начинающий дизайнер! Горю этим делом, занимаюсь пока что действительно недолго, но очень хочу поработать с настоящими заказчиками!
Если вы заинтересованы в активном, ответственном, нуждающимся в опыте работнике, я буду рада выполнить ваш заказ, за соответствующую моему опыту плату! :)
Я против войны в Украине!