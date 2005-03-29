anastasia_bahh

дизайн для вас, как для меня!

Здравствуйте, мои будущие работодатели!

Меня зовут Анастасия, я начинающий дизайнер! Горю этим делом, занимаюсь пока что действительно недолго, но очень хочу поработать с настоящими заказчиками!

Если вы заинтересованы в активном, ответственном, нуждающимся в опыте работнике, я буду рада выполнить ваш заказ, за соответствующую моему опыту плату! :)

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