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Анастасия Сергеевна
anastasia_rabota
anastasia_rabota
28 лет
4 года на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
1 отзыв
(-1)
Всем привет! С радостью помогу Вам в выполнении заданий и сдать на 5.
Отзывы заказчиков
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Дарья
Daria555
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
$18
2 балла
4 года назад
Курсовая работа по Политологии (тема на выбор) до 29.04
Исполнитель взял работу и пропал.
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Отзывы заказчиков
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