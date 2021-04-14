anastasia_rabota

Анастасия Сергеевна anastasia_rabota

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Всем привет! С радостью помогу Вам в выполнении заданий и сдать на 5.

Отзывы заказчиков

Daria555
Дарья 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$18
2 балла
4 года назад
Курсовая работа по Политологии (тема на выбор) до 29.04
Исполнитель взял работу и пропал.