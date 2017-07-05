anastasiaevgenev

Профессиональные переводы

Здравствуйте, меня зовут Анастасия.

Я закончила факультет Международных отношений Южноуральского Государственного Университета.

Владею английским на уровне Advanced. Более пяти лет занимаюсь профессиональными переводами с русского и с английского. Также даю уроки английского языка по скайпу для новичков и для тех кто желает улучшить свой разговорный и грамматический уровень.

Владею испанским языком на уровне достаточном для перевода с испанского на русский или английский.

Имею трехлетний опыт раскрутки, продвижения и ведения групп и пабликов в соц. сетях таких как Вконтакте, Instagram, Facebook. На моем счету такие сообщества как школы иностранных языков, парикмахерские услуги и продажа стройматериалов.

Несколько лет назад я работала профессиональным свадебным фотографом и поэтому я отлично владею программой Adobe Photoshop и могу отредактировать любую фотографию.