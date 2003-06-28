Професійний перекладач та творчий виконавець. Захоплююсь роботою з текстами, створенням презентацій і виконанням завдань з вивчення різних мов.Крім перекладу та роботи над текстами, я ефективно виконую домашні завдання з різних предметів. Моя універсальність та допитливість сприяють успішним результатам.Педагогічний університет в моєму доробку. Професійний перекладач, творчий виконавець та ефективний виконавець домашніх завдань з різних предметів.