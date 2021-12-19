anastasiamuz

Привет! Я - психолог по образованию, но дизайнер по любви.

Я создаю красивые и современные сайты, которые позволят масштабироваться и выйти на новый уровень заработка.

Также в мои услуги входят:

- дизайн инфопродуктов (чек-листы, гайды, презентации);

- оформление соц. сетей.

Я буду очень рада, если ваш проект попадет ко мне в портфолио :)

Напишите мне – и мы обсудим наше сотрудничество!