anastasiamuz

Анастасия Музычук anastasiamuzanastasiamuz
28 летРоссия/Донецк
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет! Я - психолог по образованию, но дизайнер по любви.
Я создаю красивые и современные сайты, которые позволят масштабироваться и выйти на новый уровень заработка.
Также в мои услуги входят:
- дизайн инфопродуктов (чек-листы, гайды, презентации);
- оформление соц. сетей.
Я буду очень рада, если ваш проект попадет ко мне в портфолио :)
Напишите мне – и мы обсудим наше сотрудничество!
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