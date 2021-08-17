anastasiapavlova

CММ СПЕЦИАЛИСТ

Занимаюсь Smm, упаковкой аккаунта, продвижением, визуальным контентом, монтажом роликов и сториз, наполнением аккаунтов товаром.

Основные услуги: оформление профиля с нуля, составление контент плана, монтаж сториз и видео, составление фотоконтента, консультации, создание макетов для рекламы, разбор ленты, разработка highlights, цепляющие шапки профиля, ведение аккаунтов, анализ целевой аудитории и конкурентов, игры для сториз

Одна из самых ярких работ это крупная танцевальная студия UA21 . В мои обязанности входило составление контента и сториз на протяжении 8 месяцев.

С инстаграмом связана уже 5 лет и знаю все его алгоритмы и запреты, знаю как сделать аккаунт продающим и цепляющим и не попасть в теневой бан или блокировку аккаунта.

Мой принцип: не браться за работу, которую не смогу выполнить качественно.

Придерживаюсь чётких дедлайнов и учитываю ваши пожелания.