anastasii_ua

Фріланс/Копірайтінг

• Вільно володію:українською;російською;англійською, мовами • Закінчила Технічний ліцей м.Києва за курсом фізмату за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія»; вивчала креслення, проєктування в AutoCAD та ін.програмах• Займаюсь репетиторством з математики. Склала ЗНО на 200 балів• Маю ідеальну память, як для запам’ятовування правил з граматики, орфографії та т.п, тому ніколи не мала проблем з вивченням мов • На диво творча людина)) Пишу вірші з 9 років, складаю тексти, які беруть за живе і вражають людей. Ще краще володію дикцією, з якою розповідаю вірші і інші твори, тому мене завжди запрошують до участі у відео-проєктах• Через постійне навчання рідко практикуюсь в малюванні, і загалом — тримаю це заняття як хобі, проте, якщо ідея чи завдання здатне мене надихнути — немає меж та перешкод тому, як я горітиму цією роботою.• Загалом, я людина відповідальна і пунктуальна. Готова братися за будь-яку близьку по собі роботу, а новій у практиці — навчатися.