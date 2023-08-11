anastasiia11112

Гарантия качественного и своевременно выполненого задания.

Доброго времени суток!

Меня зовут Анастасия.

Ранее работала удаленно, но в сфере продаж.

Так же,я в совершенстве владею иностранными языками:английский, немецкий, французкий, испан ский,русский,украинский, польский.

Имею огромный опыт в переводе, редактировании и наборе текстов различной тематики.

Провожу анализ текстов на уникальность.

С легкостью пишу статьи-понятные и интересные,четко по теме.

Являюсь активным пользователем социальных сетей.

Всегда работаю на результат, выполняю заказ качественно и в кротчайшие сроки.

Буду рада сотрудничеству!