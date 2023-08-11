anastasiia11112

Гарантия качественного и своевременно выполненого задания.
Доброго времени суток!
Меня зовут Анастасия.
Ранее работала удаленно, но в сфере продаж.
Так же,я в совершенстве владею иностранными языками:английский, немецкий, французкий, испан ский,русский,украинский, польский.
Имею огромный опыт в переводе, редактировании и наборе текстов различной тематики.
Провожу анализ текстов на уникальность.
С легкостью пишу статьи-понятные и интересные,четко по теме.
Являюсь активным пользователем социальных сетей.
Всегда работаю на результат, выполняю заказ качественно и в кротчайшие сроки.
Буду рада сотрудничеству!