anastasita

Анастасия anastasita

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн сайтов | Лендинги на Tilda

Работаю,учитывая все ваши пожелания и до момента, когда вы будете полностью довольны

результатом!

К работе подхожу ответственно, слышу пожелания заказчиков  и всегда соблюдаю сроки. 

Чем могу быть Вам полезна?

  • создание сайтов на Tilda с базовым и индивидуальным дизайном
  • дизайн-макет сайтов
  • написание текстов на сайты и лендинги
  • дизайн web-баннеров
  • оформлении страниц в соц сетях
Мое портфолио

Инстаграм сотзывами клиентов

Связаться со мной можно в любых мессенджерах:

+38050-027-09-13

(вайбер, телеграм, вотсап)