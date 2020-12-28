Дизайн сайтов | Лендинги на Tilda
Работаю,учитывая все ваши пожелания и до момента, когда вы будете полностью довольны
результатом!
К работе подхожу ответственно, слышу пожелания заказчиков и всегда соблюдаю сроки.
Чем могу быть Вам полезна?
- создание сайтов на Tilda с базовым и индивидуальным дизайном
- дизайн-макет сайтов
- написание текстов на сайты и лендинги
- дизайн web-баннеров
- оформлении страниц в соц сетях
Связаться со мной можно в любых мессенджерах:
+38050-027-09-13
(вайбер, телеграм, вотсап)
Портфолио
- Дизайн сайта для марафона похудения59 просмотров
- Дизайн главного экрана для Веб-студии56 просмотров
- Дизайн лендинга для приюта собак55 просмотров
- Дизайн сайта для мастерской памятников55 просмотров