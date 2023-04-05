Анастасия anastasiyamurinaanastasiyamurina
39 летРоссия/Самара
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Привет! Я Анастасия из Самары, мне 38! Я замужем за прекрасным человеком, вместе мы воспитываем двоих замечательных детей.
Я занимаюсь графическим дизайном, работаю в Photoshop, Illustrator, Figma, рисую на графическом планшете, создаю логотипы, дизайн сувенирной продукции, визитки афиши, интерфейс приложений, иконки, кнопочки и многое другое.
Раньше работала в институте преподавателем и заведующей лабораторией. Ушла в декрет и не вернулась туда из-за переезда.
Занимаюсь спортом: бегаю, плаваю и катаюсь на лыжах. Я за ЗОЖ, стараюсь правильно питаться, высыпаться))) хочу отказаться от сахара, но пока не получается.
Будем знакомы!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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