Привет! Я Анастасия из Самары, мне 38! Я замужем за прекрасным человеком, вместе мы воспитываем двоих замечательных детей.

Я занимаюсь графическим дизайном, работаю в Photoshop, Illustrator, Figma, рисую на графическом планшете, создаю логотипы, дизайн сувенирной продукции, визитки афиши, интерфейс приложений, иконки, кнопочки и многое другое.

Раньше работала в институте преподавателем и заведующей лабораторией. Ушла в декрет и не вернулась туда из-за переезда.

Занимаюсь спортом: бегаю, плаваю и катаюсь на лыжах. Я за ЗОЖ, стараюсь правильно питаться, высыпаться))) хочу отказаться от сахара, но пока не получается.

Будем знакомы!