anastasmurvol

Анастасия anastasmurvol

 
23 годаБеларусь/Витебск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Лендиги и создание сайтов под ключ

Я занимаюсь созданием лендингов: под ключ, магазинов, продающих . Есть опыт работы с Ukit, Tilda, WordPress, Wix. Создаю лендинг любой сложности. В портфолио имеются дизайн студия http://ananaslanding.ru.com/ , фотостудия https://ananaslandingru.wordpress.com/  , питомник http://act6dya44.ukit.me/ ,  двери ПВХ http://ananasland.ukit.me/

WordPressTilda
Портфолио