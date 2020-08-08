Анастасия anastasmurvolanastasmurvol
23 годаБеларусь/Витебск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Лендиги и создание сайтов под ключ
Я занимаюсь созданием лендингов: под ключ, магазинов, продающих . Есть опыт работы с Ukit, Tilda, WordPress, Wix. Создаю лендинг любой сложности. В портфолио имеются дизайн студия http://ananaslanding.ru.com/ , фотостудия https://ananaslandingru.wordpress.com/ , питомник http://act6dya44.ukit.me/ , двери ПВХ http://ananasland.ukit.me/.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг капкейков83 просмотра
- Лендинг мыла ручной работы112 просмотров
- Студия дизайна69 просмотров
- Интернет-магазин77 просмотров
- Фотостудия51 просмотр
- Двери ПВХ42 просмотра
- Питомник53 просмотра