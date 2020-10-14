anastassiya_bob

Графический дизайнер, кинокритик, переводчик, продюсер
Анастасия, 19 лет.
Обучаюсь в Высшей Школе Экономики по программе «Медиакоммуникации» на 3 курсе и по программе второго образования музея Гараж «Современное искусство: введение в историю и музейно-выставочную практику». Специалист в графическом дизайне Калифорнийского института искусств.
Примеры работ можно посмотреть по ссылке: https://online.fliphtml5.com/njzfl/bpfn/?1601708982209#p=1
Навыки:
- Обращение с цифровой техникой (опыт работы в качестве фотографа и видеографа)
- Работа с фото\видео редакторами (Sony Vegas Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Lightroom)
- Опыт работы с аудио форматами: производство подкастов, запись аудио-сериала, создание музыкальных треков в программе Ableton, монтаж звука в Adobe Audition
- Создание HTML сайтов и страниц на WordPress
- Базовые знания языка программирования Python
- Опыт в визуализации данных и создании инфографики
- Владение разговорным и деловым английским языком (имеется опыт написания академических работ на английском языке и зарубежное образование)
- Перевод текстов с английского языка на русский и наоборот (имеется опыт работы переводчиком на новостном сайте Hit.media)
- Филологическая работа с текстами (имеется опыт написания статей, исследовательских работ, редактуры и рерайта)
- Написание текстов на английском языке (любые форматы и стили)
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