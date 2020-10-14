anastassiya_bob

Графический дизайнер, кинокритик, переводчик, продюсер

Анастасия, 19 лет.

Обучаюсь в Высшей Школе Экономики по программе «Медиакоммуникации» на 3 курсе и по программе второго образования музея Гараж «Современное искусство: введение в историю и музейно-выставочную практику». Специалист в графическом дизайне Калифорнийского института искусств.

Примеры работ можно посмотреть по ссылке: https://online.fliphtml5.com/njzfl/bpfn/?1601708982209#p=1

Навыки: