anastassiya_bob

Анастасия anastassiya_bob

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайнер, кинокритик, переводчик, продюсер

Анастасия, 19 лет.

Обучаюсь в Высшей Школе Экономики по программе «Медиакоммуникации» на 3 курсе и по программе второго образования музея Гараж «Современное искусство: введение в историю и музейно-выставочную практику». Специалист в графическом дизайне Калифорнийского института искусств.

Примеры работ можно посмотреть по ссылке: https://online.fliphtml5.com/njzfl/bpfn/?1601708982209#p=1 

Навыки:

  • Обращение с цифровой техникой (опыт работы в качестве фотографа и видеографа)
  • Работа с фото\видео редакторами (Sony Vegas Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Lightroom)
  • Опыт работы с аудио форматами: производство подкастов, запись аудио-сериала, создание музыкальных треков в программе Ableton, монтаж звука в Adobe Audition
  • Создание HTML сайтов и страниц на WordPress
  • Базовые знания языка программирования Python
  • Опыт в визуализации данных и создании инфографики
  • Владение разговорным и деловым английским языком (имеется опыт написания академических работ на английском языке и зарубежное образование)
  • Перевод текстов с английского языка на русский и наоборот (имеется опыт работы переводчиком на новостном сайте Hit.media)
  • Филологическая работа с текстами (имеется опыт написания статей, исследовательских работ, редактуры и рерайта)
  • Написание текстов на английском языке (любые форматы и стили)