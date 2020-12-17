Какой бизнес актуален сейчас и какой завтра: давайте определимся

Инженер по образованию (вычислительная техника), экономист по профессии ( экономика и организация промышленного производства, международные экономические отношения, экономика строительства, управление инвестициями). Увлекаюсь до сих пор яхтенным спортом, копаюсь в своем огороде, выращиваю цветы. Пишу, кроме тем по специальности, на медицинские темы популярные статьи.

Жил некоторое время за границей в Польше (где преподавал в Высшей школе экономики и статистики в Варшаве), читал лекции в Париже в школе бизнеса, работал около года в Антверпене. В СССР в Ленинграде защитил диссертацию в 1973 году, к.э.н., доцент преподавал в ЛФЭИ (сейчас Санкт-петербургский государственный экономический университет СПбГЭУ) до 1991 года (кафедра "Международные экономические отношения"). Позже (с 1980 года) начал заниматься бизнесом, имел около десятка фирм. В Москве с 1997 года: ОАО "Росэкспортлес" вице-президент; Славнефть - советник президента; Институт макроэкономических исследований - ведущий научный сотрудник лаборатории экономики строительства, сейчас на пенсии.

Иногда пишу прозу и стихи, под настроение.