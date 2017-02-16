Анатолий Некрасов anatoliy20132113anatoliy20132113
34 годаУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Студия контента выполнить работу качественно и в срок. Большие объемы, сотрудничество для компаний!
Образование
ЗНТУ
Владение языками
украинский – продвинутый
русский - продвинутый
Знания и опыт
Опыт в написании СЕО текстов на различные тематики. Делаю рерайт и копирайт. Хорошо разбираюсь в текстовых редакторах.
Персональная информация
пунктуальный, отзывчивый, понимающий,целеустремленный.
Дополнительно
Опыт работы в написании текстов более 2 лет. Выполняю задания любой сложности. Быстро обучаюсь. Сделаю все в сроки, качественно, а главное недорого.
Портфолио
- Медицина: Резус-конфликт155 просмотров
- Китайский телефон Jiayu F1160 просмотров
- ОАЭ164 просмотра
- Камера LUX 43 SFP153 просмотра
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