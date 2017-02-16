anatoliy20132113

Анатолий Некрасов anatoliy20132113

 
34 годаУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Студия контента выполнить работу качественно и в срок. Большие объемы, сотрудничество для компаний!

Образование                                 

ЗНТУ

 

Владение языками

украинский – продвинутый

русский - продвинутый

Знания и опыт

Опыт в написании СЕО текстов на различные тематики. Делаю рерайт и копирайт. Хорошо разбираюсь в текстовых редакторах.

Персональная информация

пунктуальный, отзывчивый, понимающий,целеустремленный.

Дополнительно

Опыт работы в написании текстов более 2 лет. Выполняю задания любой сложности. Быстро обучаюсь.  Сделаю все в сроки, качественно, а главное недорого.

Портфолио
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1275