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Образование

ЗНТУ

Владение языками

украинский – продвинутый

русский - продвинутый

Знания и опыт

Опыт в написании СЕО текстов на различные тематики. Делаю рерайт и копирайт. Хорошо разбираюсь в текстовых редакторах.

Персональная информация

пунктуальный, отзывчивый, понимающий,целеустремленный.

Дополнительно

Опыт работы в написании текстов более 2 лет. Выполняю задания любой сложности. Быстро обучаюсь. Сделаю все в сроки, качественно, а главное недорого.