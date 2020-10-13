Дизайн, который работает на Вас

UX/UI дизайнер с образованием психолога

Здравствуйте, меня зовут Анатолий, и я предоставляю услуги UX/UI дизайна.

Работал в студии веб-дизайна, ушёл в свободное плавание, поэтому цены у меня демократичные, несмотря на объём и уровень работы, который я делаю.

А именно:

1. Анализ и исследование пользователя

2. Анализ конкурентов

3. Создание карты сайта и user-flow

4. Создание прототипа сайта

5. Подбор шрифтов и палитры цветов

6. Создание окончательного дизайна сайта

Работаю по предоплате 30%, но если клиент остаётся недоволен (такого за три года работы ещё не было ни разу), обязательно возвращаю её.

Количество правок неограничено (правка — изменение элемента, который уже существует в макете. Добавление блока, которого не было в ТЗ, обсуждается с заказчиком и требует дополнительной оплаты)

Хорошим заказчикам — 404 страница в подарок)

Остались сомнения? Отбросьте их в сторону! Думать за Вас буду я

Возможна дальнейшая разработка сайта на WordPress, Tilda, WIX