UX/UI дизайнер с образованием психолога
Здравствуйте, меня зовут Анатолий, и я предоставляю услуги UX/UI дизайна.
Работал в студии веб-дизайна, ушёл в свободное плавание, поэтому цены у меня демократичные, несмотря на объём и уровень работы, который я делаю.
А именно:
1. Анализ и исследование пользователя
2. Анализ конкурентов
3. Создание карты сайта и user-flow
4. Создание прототипа сайта
5. Подбор шрифтов и палитры цветов
6. Создание окончательного дизайна сайта
Работаю по предоплате 30%, но если клиент остаётся недоволен (такого за три года работы ещё не было ни разу), обязательно возвращаю её.
Количество правок неограничено (правка — изменение элемента, который уже существует в макете. Добавление блока, которого не было в ТЗ, обсуждается с заказчиком и требует дополнительной оплаты)
Хорошим заказчикам — 404 страница в подарок)
Остались сомнения? Отбросьте их в сторону! Думать за Вас буду я
Возможна дальнейшая разработка сайта на WordPress, Tilda, WIX
Портфолио
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