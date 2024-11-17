Приятно познакомиться, меня зовут Андрей.



Имя — как правило, первое что мы узнаем о человеке. Но со временем сотрудничества, за именем уже будет стоять репутация.

Даже если время нашего сотрудничества будет сравнительно небольшим, моя цель — оставить хорошую репутацию.



Коротко обо мне: люблю порядок, сдержан, нравится учиться чему-то новому и смотреть на хорошо знакомые задачи под другим углом, спокойно принимаю конструктивные советы.

Имею опыт работы дизайнером веб-контента, менеджером маркетплейсов и менеджером по продажам.