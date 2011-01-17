Работаю быстро и качественно. Специализируюсь на обработке фото и создании коллажей.

Так же могу отредактировать и набрать текст.

Проекты, не соответствующие этическим нормам отметаются сразу (порнография, эротика, жестокий спорт)

Работаю преимущественно в Adobe Photoshop CS5

Оплата за 1 час работы - 20$

Схема работы:

Выбор на проект - Оплата через Сервис безопасных сделок (договор, если нужно) - работа - оплата - отзыв - завершение платежа. Или: выбор на проект - предоплата 50% - работа - завершение платежа - все исходники. Оплата через любую систему. Перевод на карточку VISA (Сбербанк России). Предоплата не возвращается!