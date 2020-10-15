andersinns

Личный ассистент/менеджер блогера

Добрый день!

Меня зовут Анастасия, и я занимаюсь работой в Инстаграмм. Прошла несколько курсов и личных консультаций, в том числа по собственному блогу.

Сейчас я работаю ассистентом блогера, и мы вместе с ней запускаем курс.

Hard-skills:

• копирайтинг

• сторисмейкинг

• визуал

• упаковка и продажа инфопродуктов

• упаковка блога

• рекламные макеты

• развитие личного бренда

Soft-skills:

• быстрая обучаемость

• замотивированность

• пунктуальность

• решительность