andersinns

Личный ассистент/менеджер блогера
Добрый день!
Меня зовут Анастасия, и я занимаюсь работой в Инстаграмм. Прошла несколько курсов и личных консультаций, в том числа по собственному блогу.
Сейчас я работаю ассистентом блогера, и мы вместе с ней запускаем курс.
Hard-skills:
• копирайтинг
• сторисмейкинг
• визуал
• упаковка и продажа инфопродуктов
• упаковка блога
• рекламные макеты
• развитие личного бренда
Soft-skills:
• быстрая обучаемость
• замотивированность
• пунктуальность
• решительность
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