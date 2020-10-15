andersinns

Анастасия andersinns

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Личный ассистент/менеджер блогера

Добрый день! 

Меня зовут Анастасия, и я занимаюсь работой в Инстаграмм. Прошла несколько курсов и личных консультаций, в том числа по собственному блогу. 

Сейчас я работаю ассистентом блогера, и мы вместе с ней запускаем курс. 

Hard-skills:

• копирайтинг 

• сторисмейкинг 

• визуал 

• упаковка и продажа инфопродуктов 

• упаковка блога 

• рекламные макеты 

• развитие личного бренда 

Soft-skills:

• быстрая обучаемость

• замотивированность

• пунктуальность 

• решительность