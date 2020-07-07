O CЕБЕ:
· На этом сайте работаю с 07.07.2020 (регистрация была давно)
· Опыт работы от 5 лет во всех направлениях
· Работаю на результат
· На связи 24/7
· Надёжность и пунктуальность
· Работу делаю на результат в кратчайшие сроки в зависимости от заказа.
· Минимальные цены
ЧТО УМЕЮ
Веб-дизайн
· Профессиональный дизайн веб-сайтов, интернет-магазинов, лендингов,
сайты-визитки.
· Уникальный,авторский дизайн Photoshop CC.
· UX/UIдизайн
· Анализ конкурентов
· Уникальный дизайн под нишу
· Согласованность дизайна и цветовой гаммы сайта с заказчиком
Монтаж видео и фото роликов (Монтаж любой сложности)
1) Выполнение мелких задач: переходы, склейка, небольшая анимация, нарезка фрагментов, цветокоррекция, блюр;
2) Выполнение полного монтажа всего видео по требованиям заказчика для компаний и ФОП;
3) Создание небольших свадебных, рекламных и подобных роликов;
4) И выполнение сложного монтажа: моушн-дизайн, сложная анимация;
Опыт и навыки работы с графическим дизайном.
Реклама вGoogleAds и Яндекс Директ
· Профессиональная настройка контекстной рекламы Yandex Direct и Google AdWords.
· Настраиваю рекламные компании на разных языках в Google AdWords
· Анализ конкурентов
· Анализ Вашего сайта и рекомендации
· Настраиваю рекламу под данный регион, возраст, мобильный телефон, компьютер
· Согласовываю с заказчиком
· Веду компанию 2 недели бесплатно
· Настройка отслеживания целей в GoogleAnalytics и Яндекс.Метрике;
· Аналитикаи постоянная оптимизация кампаний;
· Отчеты предоставляю ежедневно если необходимо заказчику.
· Слежу за балансом в аккаунте, чтобы деньги не закончились и не остановилась рекламная компания
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
· Заказчик связывается со мной, обсуждаем детали.·
· Предоплата 50% от суммы заказа или безопасная сделка.·
· Разработка проекта в течении оговоренного срока.·
· Утверждение заказа.·
· Оплата оставшихся 50% суммы за проект.·
· Отправка заказа.·
· Обмен положительными отзывами.