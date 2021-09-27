Верстальщик к вашим услугам! Быстро и качественно сделаю Вам сайт, которым будет легко управлять, чтобы всё было качественно и удобно.

Разработка сайтов.

﻿Привет! Я Даниил Андреев, моя задача – сделать сайт для вашего малого бизнеса: визитки,

магазины, промостраницы, блоги. Сайт, который Вы получите, будет удобен в управлении и сделан качественно.

Я занимаюсь разработкой сайтов с 2019 года.

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Как долго разрабатывается сайт?

﻿На разработку промостраницы от одного до семи дней, на магазин – от недели до двух. В этот срок входит полноценная разработка сайта:

запуск, настройка, наполнение вашими материалами.

Делаю ли я дизайн сайтов?

﻿Нет, дизайн сайтов я не делаю. Вы можете прийти с готовым дизайном, или же выбирать дизайн из готовой коллекции шаблонов, а я его изменяю под ваши фирменные цвета и наполню

информацией о Вас. В конечном итоге Вы получите готовый продукт, адаптированный

под мобильные устройства, которым будет легко управлять: добавлять товары,

менять текст, принимать заказы и публиковать новости.

Занимаюсь ли я продвижением сайтов?

﻿После разработки и запуска сайта необходимо привлечь клиентов, ведь сами собой они не придут. Вам понадобится

реклама и, возможно, продвижение в поисковиках. Я этим не занимаюсь, но могу

порекомендовать надежных ребят.

﻿ Контакты

Мобильный телефон: +7 (961) 363-33-64

Телеграмм: @Hakeynn

E-mail: [email protected]

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