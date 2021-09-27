Разработка сайтов.
Привет! Я Даниил Андреев, моя задача – сделать сайт для вашего малого бизнеса: визитки,
магазины, промостраницы, блоги. Сайт, который Вы получите, будет удобен в управлении и сделан качественно.
Я занимаюсь разработкой сайтов с 2019 года.
Как долго разрабатывается сайт?
На разработку промостраницы от одного до семи дней, на магазин – от недели до двух. В этот срок входит полноценная разработка сайта:
запуск, настройка, наполнение вашими материалами.
Делаю ли я дизайн сайтов?
Нет, дизайн сайтов я не делаю. Вы можете прийти с готовым дизайном, или же выбирать дизайн из готовой коллекции шаблонов, а я его изменяю под ваши фирменные цвета и наполню
информацией о Вас. В конечном итоге Вы получите готовый продукт, адаптированный
под мобильные устройства, которым будет легко управлять: добавлять товары,
менять текст, принимать заказы и публиковать новости.
Занимаюсь ли я продвижением сайтов?
После разработки и запуска сайта необходимо привлечь клиентов, ведь сами собой они не придут. Вам понадобится
реклама и, возможно, продвижение в поисковиках. Я этим не занимаюсь, но могу
порекомендовать надежных ребят.
Контакты
Мобильный телефон: +7 (961) 363-33-64
Телеграмм: @Hakeynn
E-mail: [email protected]