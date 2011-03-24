Нужно сделать сайт автосерфинг под ключ, нужна точная копия - webisida.com.
Сайты «под ключ»5 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужно сделать сайт автосерфинг под ключ, нужна точная копия - webisida.com.
Нужен человек разбирающийся в robot.txt. Для ответа на несколько вопросов.
Нужно сделать сайт автосерфинга пример jetswap.com, Обязательно чтобы сайт автосерфинга был с программой для серфинга подобной SafeSurf на jetswap.com. Оформление сайта все по простому, чтобы все было понятно. Остальное все ...
Есть шаблон ishodnik.ru/page/2047 нужно натянуть на сайт интернет казино, около 5 стр. по срокам до недели