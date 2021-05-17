ВЕБ-ДИЗАЙН Создание сайтов для малого и среднего бизнеса

Привет! Хорошего тебе настроения :)

Давай познакомимся, меня зовут Ангелина и я занимаюсь созданием САЙТОВ ПОД КЛЮЧ на платформе Tilda/конструктор.

Для бесплатной консультации напишите мне в здесь в сообщениях

ВИДЫ РАБОТ:

- Landing page

- Многостраничные сайты

- Интернет-магазины

Я провожу:

- анализ Целевой Аудитории

- анализ конкурентов

- адаптация сайта под все мобильные устройства

- создание дизайна на Figma

- использование Zero Block для индивидуального дизайна

- подключение простой и сложной анимации

- подключение оплаты, домена, рассылки, CRM

Цена варьируется от количества объема работы

Буду рада сотрудничать с тобой