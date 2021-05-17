Ангелина Андреева andreeva01012019andreeva01012019
21 годРоссия/Омск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ВЕБ-ДИЗАЙН Создание сайтов для малого и среднего бизнеса
Привет! Хорошего тебе настроения :)
Давай познакомимся, меня зовут Ангелина и я занимаюсь созданием САЙТОВ ПОД КЛЮЧ на платформе Tilda/конструктор.
Для бесплатной консультации напишите мне в здесь в сообщениях
ВИДЫ РАБОТ:
- Landing page
- Многостраничные сайты
- Интернет-магазины
Я провожу:
- анализ Целевой Аудитории
- анализ конкурентов
- адаптация сайта под все мобильные устройства
- создание дизайна на Figma
- использование Zero Block для индивидуального дизайна
- подключение простой и сложной анимации
- подключение оплаты, домена, рассылки, CRM
Цена варьируется от количества объема работы
Буду рада сотрудничать с тобой
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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