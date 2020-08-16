Очень приятно работать с человеком который знает что это его призвание. Все что не знал я , подсказывала Анна ,как лучше сделать. Наш совместный проект получился хорошим, так как нашей команде он уже нравится. Прекрасно сходились во мнениях, и учились чему то новому, узнавали что то новое, поэтому приятно было работать, и советую работать, если вы хотите получить отличный результат от вашей идеи. а Анна воплотит ваши желания в жизнь. Понравилась работа, молодого, перспективного дизайнера.