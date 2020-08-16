andreevna_design

Анна Малыхина andreevna_design

 
21 годУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Только качественно продуманный интерфейс и современный дизайн в срок!🔥

Работая со мной Вы получите:

  • 👉 Возможность пообщаться лично
  • 👉 Доступность - На связи в будни с 8:00 до 21:00, выходные с 10:00 до 19:00
  • 👉 Работа в паре с верстальщиком - вы можете заказать сайта под ключ
  • 👉 Присылаю промежуточные варианты, чтобы вы могли контролировать процесс и говорить свои пожелания.
  • 👉 Ценю свое и Ваше время, по этому ответственно отношусь к соблюдению поставленных сроков.

Связь:

Чем я занимаюсь

  • 👉 Дизайн сайтов: От простого промо-сайта до продуманного интернет-магазина. С адаптивной версией для устройств с различным расширением экрана.
  • 👉 Редизайн сайтов: Переработаю существующею версию Вашего сайта под новую современную тенденцию. Сделать редизайн можно как для всего сайта, так и для отдельных блоков сайта!
  • 👉 Доработка сайта: Создание отдельных страниц, изменение или дополнение элементов сайта

Способы оплаты

  • Visa/Mastercard (Монобанк или Приватбанк)
  • Электронные кошельки
  • Готова рассмотреть удобные для Вас варианты
Открыта к сотрудничеству! 
Дизайн сайтаРедизайн сайта
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недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
guest_16064176446165
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$130
10 баллов
3 года назад
Нужен дизайн сайта продуктового магазина
Очень приятно работать с человеком который знает что это его призвание. Все что не знал я , подсказывала Анна ,как лучше сделать. Наш совместный проект получился хорошим, так как нашей команде он уже нравится. Прекрасно сходились во мнениях, и учились чему то новому, узнавали что то новое, поэтому приятно было работать, и советую работать, если вы хотите получить отличный результат от вашей идеи. а Анна воплотит ваши желания в жизнь. Понравилась работа, молодого, перспективного дизайнера.
Была рада поработать, заказчик отличный.
Ответный отзыв
MrNikAbrams
Никита 
26 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$25
10 баллов
3 года назад
Сайт портфолио для фотограф
Спасибо за быструю реакцию 🙏 От идеи до реализации - неделя 🔥🔥🔥 Все как я хотел, подобрали подходящие цвета сайта под гамму моего контента, все грамотно составили 😍👍 Все мои пожелания учитывали, поэтому спасибо большое, макет огонь!!!! 😍😍
Отлично поставлена задача, было приятно работать!)
Ответный отзыв
Polyaxe
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нарисовать дизайн магазина из одной страницы
Анна выполнила задачу качественно и в полном объёме. Всё было сделано в срок.
Спасибо за заказ. Было приятно поработать!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
$7/час
от $10от 4 дней
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