Только качественно продуманный интерфейс и современный дизайн в срок!🔥
Работая со мной Вы получите:
- 👉 Возможность пообщаться лично
- 👉 Доступность - На связи в будни с 8:00 до 21:00, выходные с 10:00 до 19:00
- 👉 Работа в паре с верстальщиком - вы можете заказать сайта под ключ
- 👉 Присылаю промежуточные варианты, чтобы вы могли контролировать процесс и говорить свои пожелания.
- 👉 Ценю свое и Ваше время, по этому ответственно отношусь к соблюдению поставленных сроков.
Связь:
- Телефон: +38 (066)-27-25-190 (viber; WhatsApp)
- Telegram: anekaskl
- E-mail: [email protected]
- Instagram: makykhina_designer
Чем я занимаюсь
- 👉 Дизайн сайтов: От простого промо-сайта до продуманного интернет-магазина. С адаптивной версией для устройств с различным расширением экрана.
- 👉 Редизайн сайтов: Переработаю существующею версию Вашего сайта под новую современную тенденцию. Сделать редизайн можно как для всего сайта, так и для отдельных блоков сайта!
- 👉 Доработка сайта: Создание отдельных страниц, изменение или дополнение элементов сайта
Способы оплаты
- Visa/Mastercard (Монобанк или Приватбанк)
- Электронные кошельки
- Готова рассмотреть удобные для Вас варианты
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$130
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
3 года назад
Очень приятно работать с человеком который знает что это его призвание. Все что не знал я , подсказывала Анна ,как лучше сделать. Наш совместный проект получился хорошим, так как нашей команде он уже нравится. Прекрасно сходились во мнениях, и учились чему то новому, узнавали что то новое, поэтому приятно было работать, и советую работать, если вы хотите получить отличный результат от вашей идеи. а Анна воплотит ваши желания в жизнь. Понравилась работа, молодого, перспективного дизайнера.
Ответный отзыв
Была рада поработать, заказчик отличный.
$25
10 баллов
3 года назад
Спасибо за быструю реакцию 🙏 От идеи до реализации - неделя 🔥🔥🔥 Все как я хотел, подобрали подходящие цвета сайта под гамму моего контента, все грамотно составили 😍👍 Все мои пожелания учитывали, поэтому спасибо большое, макет огонь!!!! 😍😍
Ответный отзыв
Отлично поставлена задача, было приятно работать!)
$15
10 баллов
3 года назад
Анна выполнила задачу качественно и в полном объёме. Всё было сделано в срок.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ. Было приятно поработать!
Дизайн сайтов
3 отзыва
$7/час
от $10от 4 дней
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