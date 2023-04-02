andreimotevich

Андрей Мотевич andreimotevich

 
28 летБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
FrontEnd разработчик

Верстка и разработка сайтов, веб-приложений

Моя цель - хорошо и качественно выполнить поставленную задачу!

Технологии:


- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Javascript, TypeScript, Webpack, Node, Express, MongoDB

Мои контакты:

  • telegram: @amotevich

  • e-mail: [email protected]

  • viber/whats'app - по запросу

  • Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 10:00 до 22:00

JavascriptTypeScriptMongoDBHTMLCSS
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