Андрей Мотевич andreimotevichandreimotevich
28 летБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
FrontEnd разработчик
Верстка и разработка сайтов, веб-приложений
Моя цель - хорошо и качественно выполнить поставленную задачу!
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Javascript, TypeScript, Webpack, Node, Express, MongoDB
Мои контакты:
telegram: @amotevich
e-mail: [email protected]
viber/whats'app - по запросу
Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 10:00 до 22:00
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Online store3 просмотра
- Shelter9 просмотров
- Online zoo4 просмотра