andrejzamkovoi

Копирайтинг, обработка фото, видеомонтаж

Меня зовут Андрей. По образованию - журналист. Предлагаю свои услуги в качестве копирайтера (написание, вычитка и редактирование текстов на русском и украинском языках, возможен перевод с английского/немецкого на русский и украинский).

Также владею рядом программ от Adobe (Premiere Pro, InDesign, Lightroom и Photoshop). Готов принимать заказы, связанные с данным софтом.