andrey4emk

Нужно нарисовать в векторе сертификат на межкомнатные двери номиналом 500 рублей в формате дисконтной карты (размеры 55мм*85мм). По образцу сертификатов приложенных в файле.
Администратор CRM-системы
Я основал собственную компанию, которая работает на рынке с 2014 года. С тех пор она постоянно росла и требовалась система, которая была способна автоматизировать большую часть ежедневных процессов. Выбор был сделан в пользу CRM системы Bitrix24. Я решил сам разобраться и полностью её настроить, чтобы понимать, с чем мы будем работать и насколько это будет комфортно. Сейчас наша фирма более 3х лет работает в этой системы и облегчила работу многим нашим сотрудникам, а руководству стало легче ставить задачи и наблюдать за их выполнением. Поэтому. если вы также решили, что вашей пора расти и облегчить рутинную работу, чтобы заниматься более глобальными задачами - свяжитесь со мной и мы настроим Bitrix24 индивидуально для вашей компании!
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- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт8 лет назад