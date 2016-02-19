andrey4emk

Администратор CRM-системы

Я основал собственную компанию, которая работает на рынке с 2014 года. С тех пор она постоянно росла и требовалась система, которая была способна автоматизировать большую часть ежедневных процессов. Выбор был сделан в пользу CRM системы Bitrix24. Я решил сам разобраться и полностью её настроить, чтобы понимать, с чем мы будем работать и насколько это будет комфортно. Сейчас наша фирма более 3х лет работает в этой системы и облегчила работу многим нашим сотрудникам, а руководству стало легче ставить задачи и наблюдать за их выполнением. Поэтому. если вы также решили, что вашей пора расти и облегчить рутинную работу, чтобы заниматься более глобальными задачами - свяжитесь со мной и мы настроим Bitrix24 индивидуально для вашей компании!