andrey_budovy

Опытный копирайтер с большим опытом работы, владеющий русским и украинским языком, а также способный переводить тексты с иностранных языков.

Я обладаю глубокими знаниями в области копирайтинга и умею создавать качественные, захватывающие и продающие тексты для различных каналов коммуникации, таких как сайты, блоги, социальные сети и рекламные кампании. Я владею инструментами и техниками продвижения, что позволяет мне создавать эффективные маркетинговые кампании, которые помогают клиентам достигать их целей.

Я готов работать в команде и индивидуально, придерживаясь сроков и технических требований. Я готов предоставить примеры своих работ для демонстрации моих навыков и компетенциий. В поиске удачных и длительных взаимоотношений с клиентами, готовыми высоко оценить мою работу и предоставить возможность развиваться и расти в профессиональном плане.

Образование: высшее

Ключевые навыки:

Копирайтинг

Перевод с иностранных языков

Продающий текст

Маркетинговые кампании

Работа в команде и индивидуально

Соблюдение сроков и технических требований

Языки: русский, украинский, английский, и другие

Готов предоставить подробные рекомендации и примеры своей работы по запросу. Спасибо за ваш интерес!