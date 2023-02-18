andrey_budovy

Андрей Будовой andrey_budovyandrey_budovy
Опытный копирайтер с большим опытом работы, владеющий русским и украинским языком, а также способный переводить тексты с иностранных языков.
Я обладаю глубокими знаниями в области копирайтинга и умею создавать качественные, захватывающие и продающие тексты для различных каналов коммуникации, таких как сайты, блоги, социальные сети и рекламные кампании. Я владею инструментами и техниками продвижения, что позволяет мне создавать эффективные маркетинговые кампании, которые помогают клиентам достигать их целей.
Я готов работать в команде и индивидуально, придерживаясь сроков и технических требований. Я готов предоставить примеры своих работ для демонстрации моих навыков и компетенциий. В поиске удачных и длительных взаимоотношений с клиентами, готовыми высоко оценить мою работу и предоставить возможность развиваться и расти в профессиональном плане.
Образование: высшее
Ключевые навыки:
Копирайтинг
Перевод с иностранных языков
Продающий текст
Маркетинговые кампании
Работа в команде и индивидуально
Соблюдение сроков и технических требований
Языки: русский, украинский, английский, и другие
Готов предоставить подробные рекомендации и примеры своей работы по запросу. Спасибо за ваш интерес!