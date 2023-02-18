andrey_budovy

Андрей Будовой andrey_budovy

 
28 летУкраина/Сумы
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Опытный копирайтер с большим опытом работы, владеющий русским и украинским языком, а также способный переводить тексты с иностранных языков.

Я обладаю глубокими знаниями в области копирайтинга и умею создавать качественные, захватывающие и продающие тексты для различных каналов коммуникации, таких как сайты, блоги, социальные сети и рекламные кампании. Я владею инструментами и техниками продвижения, что позволяет мне создавать эффективные маркетинговые кампании, которые помогают клиентам достигать их целей.

Я готов работать в команде и индивидуально, придерживаясь сроков и технических требований. Я готов предоставить примеры своих работ для демонстрации моих навыков и компетенциий. В поиске удачных и длительных взаимоотношений с клиентами, готовыми высоко оценить мою работу и предоставить возможность развиваться и расти в профессиональном плане.

Образование: высшее

Ключевые навыки:

  • Копирайтинг

  • Перевод с иностранных языков

  • Продающий текст

  • Маркетинговые кампании

  • Работа в команде и индивидуально

  • Соблюдение сроков и технических требований

Языки: русский, украинский, английский, и другие

Готов предоставить подробные рекомендации и примеры своей работы по запросу. Спасибо за ваш интерес!