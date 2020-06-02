Веб-дизайн, маркетинг

Здравствуйте, меня зовут Андрей, я занимаюсь созданием сайтов на платформе Тильда.

Я веб-дизайнер и маркетолог, создаю лендинги и многостраничные сайты, предоставляю помощь в их оптимизации и разработке уникального дизайн-решения, которые ориентированы на удобное использование потенциальной целевой аудитории.

Прилагаю свое портфолио: https://neoxweb.ru/

Опыт работы полгода, прошел 2 курса: по созданию сайтов и маркетингу вокруг них от известной онлайн-школы Тильдошняя. Хорошо освоил фотошоп благодаря школе дизайна Сергея Вереса.

Если Вам интересно сотрудничество со мной — дайте знать.

Спасибо за уделенное время!