Верстка сайтов по Вашему макету. Быстро и качественно!

Если берусь за проект - он становится единственным приоритетом моей деятельности! И так пока он не будет успешно закончен!

Отсутсвие многолетнего опыта компенсирую концентрацией над проектом и дешевой ценой! Заинтересован только в качественном выполнении задания, так как это мой будущий положительный отзыв и отметка в портфолио.

По сути - работаю за ваш положительный отзыв!

Никаких предоплат не требую, работаю по безопасной сделке(комиссия за мой счет!).