Вакарюк andrey_vakaryukandrey_vakaryuk
36 летУкраина/Черновцы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов по Вашему макету. Быстро и качественно!
Если берусь за проект - он становится единственным приоритетом моей деятельности! И так пока он не будет успешно закончен!
Отсутсвие многолетнего опыта компенсирую концентрацией над проектом и дешевой ценой! Заинтересован только в качественном выполнении задания, так как это мой будущий положительный отзыв и отметка в портфолио.
По сути - работаю за ваш положительный отзыв!
Никаких предоплат не требую, работаю по безопасной сделке(комиссия за мой счет!).
Портфолио
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