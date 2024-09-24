Качество на первом месте
Профессиональные навыки:
HTML5, CSS3, SASS, GULP, javascript, React, Webpack
Интернет магазин, Лендинг, Новостной портал, Сайт визитка
Преимущества работы.
Клиент на первом месте! Гарантирую ответственное отношение к каждому проекту; Забочусь о качестве верстки, уделяю внимание каждой детали проекта, чтобы обеспечить полное соответствие вашим ожиданиям.
Стремлюсь к адекватной оценке предстоящего труда, исходя из своих профессиональных компетенций.
Контакты:
Telegram – https://t.me/andrey_mesch
Email – [email protected]
GitHub – https://github.com/Annddrey
Портфолио
- Drink 2 Goнет просмотров
- COCAнет просмотров
- Cat Energy1 просмотр