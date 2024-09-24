Качество на первом месте

Профессиональные навыки:

HTML5, CSS3, SASS, GULP, javascript, React, Webpack

Интернет магазин, Лендинг, Новостной портал, Сайт визитка

Преимущества работы.

Клиент на первом месте! Гарантирую ответственное отношение к каждому проекту; Забочусь о качестве верстки, уделяю внимание каждой детали проекта, чтобы обеспечить полное соответствие вашим ожиданиям.

Стремлюсь к адекватной оценке предстоящего труда, исходя из своих профессиональных компетенций.

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