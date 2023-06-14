Не тратя время в пустую, застряв на просторах биржи, предлагаю начать сейчас! Сделав это качественно и в срок. (Верстка сайтов. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5)
Меньше догадок. Больше отличной работы.
На что можно рассчитывать?
Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Уверен, в ТЗ всего не учтёшь. Минимум вопросов, максимум результата.
Пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже.
Любым мессенджером:
E-mail: andrey.kuh96@gmail.com
andrey.kuh96@mail.ru
(telegram, skype, viber): +375298170195
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Landing page site (coffehouse)1 просмотр
- Animation landing pageнет просмотров
- LandingPage (HolaFashion)нет просмотров
- Адаптивная верстка LandingPage (RunSmart)8 просмотров
- Адаптивная верстка сайта - Blog(EXPLORER)17 просмотров