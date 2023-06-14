Не тратя время в пустую, застряв на просторах биржи, предлагаю начать сейчас! Сделав это качественно и в срок. (Верстка сайтов. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5)

Меньше догадок. Больше отличной работы.

На что можно рассчитывать?

Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Уверен, в ТЗ всего не учтёшь. Минимум вопросов, максимум результата.

Пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже.

Любым мессенджером:

﻿ ﻿ andrey.kuh96@mail.ru