копия информации находится по адресу http://www.centre-razvitie.biz/fp.htm Ищу людей для работы в команде, создания проекта и получения % прибыли от продаж, рекламы ... и других средств прибыли проекта. Первая цель данного проекта – это максимизация прибыли команды. Вторая цель – ...
Ищем талантливых художников и модельеров ювелирных изделий
Принимаются как заявки художников, которые могут только рисовать прототипы ювелирных изделий на бумаге, так и заявки художников которые могут делать 3д модели.
Благодарю.
Контактная информация.
phone +7 926 160 8 367
e-mail [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
- $10000Экономика и Право27 заявокЗакрыт18 лет назад
- $5000
Ищем талантливых художников и модельеров ювелирных изделий Принимаются как заявки художников, которые могут только рисовать прототипы ювелирных изделий на бумаге, так и заявки художников которые могут делать 3д модели. Благодарю.Дизайн продукции19 заявокЗакрыт18 лет назад