andreymsk

Центр Продюсерский andreymsk

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Ищем талантливых художников и модельеров ювелирных изделий

Принимаются как заявки художников, которые могут только рисовать прототипы ювелирных изделий на бумаге, так и заявки художников которые могут делать 3д модели.

Благодарю.

Контактная информация.

phone +7 926 160 8 367

e-mail [email protected]