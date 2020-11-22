Видеомонтажер / Диктор / Аниматор

О себе:Создаю видеоролики (монтаж, дизайн, анимация и т.д) любого уровня сложности. От рекламных роликов, роликов для youtube до полноценных презентаций.В данной сфере более 10 лет; работал в штате крупной компании 5 лет и 5 лет на себя, делая заказы и сотрудничая с крупными рекламодателям и блогерам. Видео заделанные моими руками часто встречаются на ютубе, тв и других площадках. Так же освоил профессию диктора (сертификат диктора, сертификат актерского мастерства)

Аудиоролик, дубляж, закадровый голос, автоответчик, озвучка, джинглы, лайнеры, отбивки, песни, написание музыки с нуля…

Подача голоса разная от «строго», до голоса «RECORD» или «смешного детского» Могу быть бренд-войсом и серьезным коммерческим голосом вашей компании.

Мое портфолио:

Диктор:

https://yadi.sk/d/kDK2-0oq-k35gw

Видео:

https://yadi.sk/i/Z4ug-1Nr37TMYQ https://yadi.sk/i/DgzYNF55Ao9nRghttps://yadi.sk/i/-8k2q13IbdE5Nghttps://yadi.sk/i/o_fHHKjisnBBQghttps://yadi.sk/i/UmHuFBUzdLrq3Ahttps://yadi.sk/i/rREL8nXfWZQK4ghttps://yadi.sk/i/mXLQyi6ff-TYWA https://yadi.sk/i/E5LqDavagXik1g (для Instagram)

для быстрой связи:https://vk.com/id94319452сотовый +79184561756whatsapp +79184561756Instagram: andrey_pylnik