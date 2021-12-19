Андрей Синюга andriisunyuhaandriisunyuha
22 годаУкраина/Ужгород
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн сайтов
Здравствуй!
Я - Андрей,и я сделаю дизайн вашего сайта!
- Landing Page;
- Интернет-Магазин;
- ...или другие ваши услуги
- Подхожу ответственно к каждому заказу;
- Легко укладываюсь в сроки!
Буду рад совместной работе!
Портфолио
- Магазин по продаже мебели34 просмотра
- Дизайн завода по производству запчастей для машин57 просмотров
- Интернет-магазин фермы51 просмотр
- Аренда самокатов53 просмотра
- Аренда автомобилей45 просмотров