andriisunyuha

Андрей Синюга andriisunyuha

 
22 годаУкраина/Ужгород
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн сайтов

﻿Здравствуй!

Я - Андрей,и я сделаю дизайн вашего сайта!

  • Landing Page;
  • Интернет-Магазин;
  • ...или другие ваши услуги
  • Подхожу ответственно к каждому заказу;
  • Легко укладываюсь в сроки!
Behance - https://www.behance.net/andriisunyuha

Буду рад совместной работе!

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Дизайн сайта