andriizheltov

Юрист & копірайтер

Я кваліфікований юрист з договірного права з багаторічним досвідом. Спеціалізуюся на ІТ-секторі, але працюю з різними індустріями, розробляючи та аналізуючи контракти, такі як публічні оферти, MSA, NDA, NCA, гіг-контракти, SaaS-угоди, трудові договори. Захищаю інтелектуальну власність і вирішую спори. Крім цього, маю досвід роботи журналіста і копірайтера, створюю тексти, що продають і залучають: SEO-контент, статті, пресрелізи, інтерв’ю. Поєдную юридичну точність із креативним стилем, щоб кожен документ чи текст працював на ваш успіх. Розумію потреби, гарантую якість, чіткість і дотримання термінів. Готовий обговорити ваш проєкт і запропонувати індивідуальні рішення.