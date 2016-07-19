Изменить существующий макет/баннер на сайте.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Изменить существующий макет/баннер на сайте.
Ведение страницы фирмы, новые подписчики.
Ищем людей, которые могут создать следующий сервис: при подключении к роутеру wi-fi необходимо сделать так, чтоб перед входом в интернет была показана реклама. Также нужен личный кабинет, в котором можно будет изменить настройки показа данной ...
Добрый день запускаем новый сервис. Нужна раскрутка страницы в facebook. Сколько это могло бы стоить? Страница: https://www.facebook.com/smartwifiua/ , сайт страницы: smartwifi.com.ua