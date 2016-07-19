andrio88

Андрей andrio88

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Wi-Fi маркетинг, реклама

    Ищем людей, которые могут создать следующий сервис: при подключении к роутеру wi-fi необходимо сделать так, чтоб перед входом в интернет была показана реклама. Также нужен личный кабинет, в котором можно будет изменить настройки показа данной ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Страница в facebook

    Добрый день запускаем новый сервис. Нужна раскрутка страницы в facebook. Сколько это могло бы стоить? Страница: https://www.facebook.com/smartwifiua/ , сайт страницы:  smartwifi.com.ua

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mo13st1a
Даниил 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
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Работать с этим человеком было очень приятно.
Все сделано качественно и в срок. Рекомендую.
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