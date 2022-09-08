Веб-дизайнер

👍👍👍 Осторожно, клевый дизайн: сайты, лендинги, ui/ux. Пока одни обещают, я делаю 🔥

👋 Привет!

Меня зовут Андрей и я веб-дизайнер из Бендер (Молдова). Мне чуть больше 19 учусь на автомеханика. Играю в баскетбол.

📞 С удовольствием пообщаюсь!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Дизайн Landing Page

В эту стоимость входит МУДБОРД (доска настроения), прототип и сам дизайн

— До 6 экранов / блоков - 45$

— 7-8экранов / блоков - 59$

— 9-10 экранов / блоков - 79$

— Больше 10 экранов / блоков - каждый последующий блок + 9$

— Адаптив Landing Page – 19-39$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )

Сроки разработки:

Landing Page – 7-10 дней

Адаптив Landing Page – 3-4 дня под все 2 разрешения

График работы

Пн – пт 9:00 – 17:00

ОБЕД 13:00 – 14:00

⛏Работаю по предоплате 25% | Безопасная сделка

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс

Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.

Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ,

а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану.

Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.

📞Мои контакты

Telegram: Kuchuk Andrey

Mail.ru: [email protected]