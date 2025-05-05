Fullstack разработчик

Андрей, три года опыта в веб-разработке. Стек — HTML, CSS, JavaScript, JQuery, PHP, Wordpress, MySQL. Работаю как с фронтэндом так и бекэндом. С сентября 2022 года по февраль 2023 года проработал 6 месяцев в компании Web4Pro, где занимал должность PHP-разработчика на Wordpress. С июня по декабрь 2023 г. работал Wordpress разработчиком в компании Onix. После этого работаю на фрилансе. Мое портфолио - https://itblog.langblog.org/portf/