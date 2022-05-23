andromeda0213

Копирайтер, рерайтер

На данный момент я работаю копирайтером в компании "Торговый дом Ирбис". Занимаюсь сайтом напольных покрытий с ноября 2021 года. Кроме этого, учусь в институте кино и телевидения ГИТР на журналистике. Специализация – ведущая телевизионных программ, но писать мне нравится больше, поэтому планирую заниматься именно этим. Опыт в написании тексов у меня достаточно большой. Могу писать как научные, публицистические тексы (статьи), так и о напольных покрытиях. Опыт в написании курсовых, их корректировке, рерайте и др. также присутствует